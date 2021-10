Heeft Heracles een geheim of zijn de stunts tegen Ajax puur toeval?

De kopbal was van Ajax-ster Dusan Tadic, de heerlijke redding van Heracles-uitblinker Janis Blaswich. Het was zijn mooiste actie van de avond. De doelman ging er na afloop even bij zitten. Kapot, alle energie verspeeld. Met een heerlijk resultaat als beloning, een punt tegen het onverslaanbaar geachte Ajax. „Dit is bevrijdend”, zei hij. „De afgelopen weken verloren we. Dat is niet goed voor je humeur, dit wel.”