Heeft Heracles voordeel van afstraffing Cambuur? ‘Het was Ajax, niet PEC Zwolle’

De puzzel in de aanval is bij Heracles nog niet gelegd: wordt het Bakis of Azzaoui?

27 augustus Zet trainer Frank Wormuth het zondag tegen NEC de aanval om of houdt hij vast aan Sinan Bakis in de spits en twee buitenspelers? „Ik ben niet van het vele veranderen,” zegt hij. „Maar we twijfelen nog wel.”