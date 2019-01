Heracles 2 begint tweede seizoenshelft met gelijkspel tegen Fortuna

nabeschouwing | video ‘Wordt FC Twente kampioen? Ja!’

12:03 ENSCHEDE - Het contrast is groot op de maandag. Heracles likt de wonden na de tweede nederlaag op rij, FC Twente geniet voor het eerst dit seizoen van de koppositie. Kortom: crisis in Almelo en euforie in Enschede? Of heerst in beide kampen nog de relatieve rust? Fardau en Leon blikken terug op een bewogen weekend.