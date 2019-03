Heracles 2 speelt gelijk door laat doelpunt Feyenoord

Heracles Almelo koppend langs tien man Vitesse

17 maart ALMELO - Heracles Almelo heeft zaterdagavond in eigen huis met 3-2 gewonnen van Vitesse. De ploeg van trainer Frank Wormuth verstevigde daarmee de zevende plek in de eredivisie. Het was voor de Almeloërs de negende thuiszege van het seizoen.