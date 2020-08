Heracles aan de haal met geintje van Leverkusen-trainer Bosz: 'Welkom Kai Havertz’

De huidige trainer van Bayer Leverkusen en oud-trainer van Heracles Almelo verloor maandagavond met 2-1 van Inter Milan in de Europa League. Na de wedstrijd kwamen er vragen over de nederlaag, maar ook over de toekomst van middenvelder Havertz.



Het 21-jarige talent bracht met zijn 2-1 de spanning terug in de uiteindelijk verloren wedstrijd, maar heeft volgens Duitse media zijn laatste duel voor Leverkusen gespeeld. Na het treffen in Düsseldorf ging Bosz vragen en speculaties over Havertz uit de weg. Die deed hij af met een knipoog naar zijn oude club, zo tekende Bild op. “Ik kan vast verklappen dat hij volgend seizoen voor Heracles Almelo uitkomt.”