Heracles-aanvaller Van der Water alsnog naar Amerika? ‘Silvester heeft het goed gedaan’

Gaat Silvester van der Water Heracles nog verlaten of blijft hij? De kans op een vertrek van de aanvaller wordt groter, maar het wachten is op een telefoontje uit Amerika.

De transfermarkt in Amerika is open van 7 februari tot 1 mei. Van der Water wil nog altijd graag naar Orlando, het wachten is nu op een nieuw telefoontje van de Amerikaanse club en op een goed bod. Dan komt zijn wens misschien uit.

„Mochten ze opnieuw interesse hebben, gaan we weer luisteren”, laat Gilissen weten. “Je kunt zeggen dat wij de vorige keer ‘nee’ hebben gezegd, maar ook dat zij geen ‘ja’ hebben gezegd op ons bod. Wat er is veranderd ten opzichte van de zomer, is dat zijn contractduur bij ons korter wordt. Zijn contract loopt na volgend seizoen af.”

Afgelopen zomer had Orlando al interesse in Van der Water, maar wilde Heracles hem niet laten gaan. Begin januari volgde er een nieuw gesprek met de speler, waarin de club aangaf eerst de sportief zware maand januari af te willen wachten. „Silvester heeft het goed gedaan”, vindt Gilissen. „Hij heeft hard gewerkt. Nu wachten we af of de belangstelling uit Florida er nog is.”