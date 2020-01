Heracles afhankelijk van Dessers: ‘We moeten meer wegen gaan vinden om te scoren’

'De wedstrijden tegen Feyenoord en Willem II kunnen we verliezen', zei je vorige week. 'We oefenen voor Fortuna-thuis, die moeten we winnen'. Het klinkt alsof je Feyenoord en Willem II als oefenduels beschouwt. Maar vaak zit er een diepere lading achter je uitspraken. Dus wat bedoelde je precies?

"Dat laatste heb ik niet gezegd, wel dat we oefenen voor de thuiswedstrijd tegen naaste concurrent Fortuna", zegt Frank Wormuth, trainer van Heracles. "Laat ik bij het begin beginnen. We hebben een goede voorbereiding gehad in de winter en vrijwel alle spelers kwamen fit terug van vakantie. We oefenden daarna tegen Heerenveen en tot onze verrassing leek iedereen opeens moe. Okay, dachten we, dat kan. Maar in het eerste competitieduel tegen FC Emmen kwamen we niet in de buurt van onze normale niveau. Wat was er gebeurd? In een week tijd zaten we in een totaal andere situatie. We wonnen tijdens het trainingskamp van Borussia Mönchengladbach en waren een team, een week later speelden we slecht en niet meer als team. Het bekerduel tegen Vitesse was het toppunt van ons slechte gevoel. Zonder dat iemand de intentie had om slecht te spelen."