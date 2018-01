Heracles Almelo 2 verslaat Feyenoord 2

Nadat de wedstrijd een half uur te laat begon, omdat het veld eerst sneeuwvrij moest worden gemaakt, kende Heracles een vliegende start. Op aangeven van Erkilinc kon Gladon al na drie minuten de score openen. Vier minuten later was het opnieuw raak. Weer was Erkilinc de aangever. Nu was Niemeijer van dichtbij het eindtstation. Na twintig minuten deed Feyenoord wat terug. Middenvelder Wouter Burger verkleinde de stand tot 2-1. Vlak daarna was het Erkilinc zelf die scoorde. Met een mooie stift verschalkte hij Feyenoord-doelman Bijlow. In de slotfase van de eerste helft was het opnieuw Gladon, die na een fraaie steekpass de ruststand op 4-1 bracht.