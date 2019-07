Heracles Almelo boekt moeizame zege op Vroomshoopse Boys

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam van Silvester van der Water. Hij raakte na twaalf minuten de lat. Even later was het alsnog raak voor de buitenspeler: 0-1. Doordat Vroomshoopse Boys het achterin goed had staan en weinig aanvallende intenties had, kwam Heracles er moeilijk door. Er werden lange tijd weinig kansen gecreëerd op het regenachtige sportpark.