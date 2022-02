Heracles Almelo dag later tegen PSV

Heracles geschokt: Vloet gaf andere informatie, maar blijkt veel te hard te hebben gereden en veel te veel te hebben gedronken

ALMELO - Rai Vloet is per direct geschorst door Heracles. Vrijdag kwamen er nieuwe feiten aan het licht over het ongeluk waarbij een kind van 4 jaar omkwam. De middenvelder reed in de nacht van 13 op 14 november veel te hard en had veel te veel alcohol in zijn bloed.

21 januari