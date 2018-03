Heracles Almelo-doelman Castro: ‘De supporters verdienden dit’

De Belg zag een typische derby vrijdagavond. „Beide ploegen zaten er kort op. Het gevolg was een paar snelle kaarten, maar het duel is wel fair gebleven. Jammer van het tegendoelpunt vlak na rust, maar we hebben ons goed hersteld.”

Castro wist dat er na de tegentreffer van Adnane Tighadouini meer in zat dan een nederlaag. „Dit seizoen hebben we vaker bewezen dat we terug kunnen komen na een achterstand. Nadat we op voorsprong kwamen hebben we het goed uitgespeeld.”