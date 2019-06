Heracles Almelo en Nordsjaelland in evenwicht

Trainingskamp

Voor Nordsjaelland was het de eerste wedstrijd van de drie oefenduels tijdens het trainingskamp in Nederland. Vorig seizoen was het in de voorbereiding nog met 3-1 te sterk voor Ajax. Heracles speelde zaterdag al het eerste duel in de voorbereiding, tegen de Almelose selectie.

Evenwicht

Ruim 700 toeschouwers waren naar het complex van RKSV Bornerbroek afgereisd voor de eerste serieuze test. Hoewel FC Nordsjaelland de eerste helft meer balbezit had, was het duel aardig in evenwicht. Vlak voor rust kon Francis Abu de bal zo in schieten, maar Janis Blaswich redde knap. Aan de andere kant stuitte Kristoffer Peterson op de keeper.

Twee goals binnen minuut

In de tweede helft kwam Heracles goed uit de startblokken. De Almeloërs drongen aan en creëerden kansen via Jesper Drost en Niels Leemhuis, die de lat raakte. Uit het niets werd het na ruim een uur echter toch 0-1. Na een crosspass vanaf rechts, kon Godsway Donyoh vanaf links naar binnen komen en raak schieten. Heracles reageerde snel door binnen een minuut de 1-1 op het scorebord te zetten. Leemhuis rondde in het strafschopgebied een goede combinatie af. Het spel bleef op en neer gaan, het leverde geen goals meer op.

Heracles Almelo - FC Nordsjaelland 1-1 (0-0).

Score: 65. Donyoh 0-1, 66. Leemhuis 1-1.

Opstelling Heracles Almelo eerste helft: Blaswich, Breukers, Sama, Van den Buijs, Hardeveld; Osman, Kiomourtzoglou, Bijleveld; Van der Water, Konings, Peterson.