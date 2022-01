Heracles Almelo haalt met Hansson opvolger voor Burgzorg

ALMELO - Heracles Almelo heeft de vervanger voor Delano Burgzorg binnen. Vleugelaanvaller Emil Hansson komt over van Fortuna Sittard. De 23-jarige Zweed, die geboren is in het Noorse Bergen, tekent in Almelo een contract voor 2,5 jaar tot de zomer van 2024 met een optie voor nog een seizoen.

Hansson is blij met ‘de perfecte kans’ die zich voordeed. ,,Het type voetbal dat Heracles speelt past goed bij mij. Ik wil me graag van mijn beste kant laten zien. Ik heb veel goeds over de club gehoord en gezien en kan niet wachten om te beginnen.”

Weinig aanpassingstijd nodig

Technisch directeur Tim Gilissen is blij met de komst van de vleugelaanvaller. ,,Emil Hansson is een behendige vleugelaanvaller met een goed rechterbeen. We kennen hem al meerdere jaren. Hij is bekend met de Nederlandse competitie en denken dat hij daarom weinig aanpassingstijd nodig heeft. Met het binnenhalen van Emil hebben we snel kunnen inspelen op het vertrek van Delano Burgzorg.”

Carrière Hansson

De profcarrière van Emil Hansson begon al op zeer jonge leeftijd. Op zestienjarige leeftijd debuteerde hij in het betaalde voetbal bij het Noorse Brann. Vervolgens haalde Feyenoord de Zweedse jongeling voor de jeugdopleiding naar Nederland, maar tot een doorbraak bij het eerste van de Rotterdamse club kwam het niet.

Hansson werd verhuurd aan RKC Waalwijk en daar liet de Zweed zien waar hij tot in staat is. Hansson promoveerde met RKC Waalwijk via de nacompetitie naar de Eredivisie. In dat seizoen speelde hij 44 officiële wedstrijden waarin hij dertien maal wist te scoren en ook dertien assists gaf. Zijn goede prestaties bleven ook in het buitenland niet onopgemerkt en hij verdiende zodoende een transfer naar het Duitse Hannover 96.

Deze overstap was echter weinig succesvol, waarna hij weer verhuurd werd aan RKC Waalwijk. De afgelopen twee seizoenen speelde Hansson bij Fortuna Sittard, waar hij weinig succes had. In 47 officiële wedstrijden voor de Limburgers kwam hij tot twee treffers en vijf assists.