Heracles Almelo in absolute slotfase onderuit na eigen doelpunt

UTRECHT - Heracles Almelo heeft zondag in de extra tijd een zeker lijkend punt uit handen gegeven op bezoek bij FC Utrecht. De onfortuinlijke Mats Knoester werkte de bal in eigen doel. Zo werd het alsnog 1-0 voor de thuisploeg.

Aanvallend wil het dit seizoen allemaal nog niet lukken bij Heracles. In een leeg Galgenwaard creëerde de ploeg opnieuw bijzonder weinig, voor rust werd slechts een schot - van Lucas Schoofs - op het Utrechtse doel afgevuurd. Dat was nadat Delano Burgzorg voor wat gevaar zorgde en Kaj Sierhuis de bal niet goed verwerkte. Maar de vlag voor buitenspel ging omhoog en de statistiek van nul doelpogingen bleef staan.

Niet dat de thuisploeg na twee nederlagen veel liet zien. Op de tribune hing een spandoek: ‘Mannen moeten werken’. FC Utrecht kreeg na een kwartier pas een kans via Simon Gustafson, maar Heracles-doelman Janis Blaswich redde. Vijf minuten voor rust redde Blaswich zijn ploeg opnieuw door de penalty van diezelfde Gustafson - veroorzaakt door Marco Rente - te stoppen.

Rug tegen muur

Na rust besloot FC Utrecht een tandje bij te zetten en vuurde het ene na het andere schot af op het doel van Blaswich. Heracles stond met de rug tegen de muur en mocht de eigen doelman opnieuw bedanken dat het in de wedstrijd bleef. Vijf kansen in tien minuten: het was bijkans een wonder dat de bezoekers die storm overleefden. Blaswich ging vorig jaar nog twee keer in de fout in Utrecht.

Trainer Frank Wormuth was niet blij met het optreden van zijn ploeg, dat de voorlopig afwezige Rai Vloet op het middenveld enorm mist. Als hij eigen ploeg eens in de buurt van Utrecht-doelman Maarten Paes kwam, stierf het moment telkens in slordigheid of onhandigheid.

Tien minuten voor tijd veerde hij even op, Burgzorg was in zijn eentje onderweg naar het doel van Paes. De doelman kwam zijn doel uit en haalde de aanvaller onderuit. Hij kreeg er alleen geel voor. Sierhuis nam net als vorige week tegen Fortuna Sittard de vrije trap. Maar het succes van vorige week bleef uit.

Het bleef lang 0-0, tot ex-Heraclied Adrián Dalmau de bal tegen Mats Knoester aan kopte. Via de onfortuinlijke Heracles-verdediger verdween de bal in het Almelose doel. Waardoor Heracles opnieuw met nul punten huiswaarts keert.

FC Utrecht - Heracles (1-0)

Doelpunten: 1-0 90+3 Knoester (e.d.)

Heracles: Blaswich, Fadiga (58. Bakboord), Rente, Knoester, Quagliata, Schoofs, Sierra (63. Kiomourtzoglou), De La Torre, Azzaoui (85. Başacıkoğlu), Sierhuis (85. Bakis), Burgzorg

Gele kaart: Paes (FC Utrecht), Rente (Heracles)

Scheidsrechter: Van de Kerkhof