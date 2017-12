Heracles Almelo is Barcelona niet

Het is heel simpel bij Heracles: de technische staf had het tactisch soms beter aan kunnen pakken, spelers hebben persoonlijke fouten gemaakt en de samenstelling van de selectie had achteraf beter gekund. Wat dat betreft gaat niemand vrijuit in Almelo, want het kan altijd beter. Maar dan nog staat de ploeg tiende.

Toch borrelt het negativisme in Almelo, waar een deel van het publiek vaak ontevreden lijkt. Er waren zelfs enkele fans die na het slechte optreden tegen Willem II gecompenseerd wilden worden. Ze hadden strijd en passie gemist. 'De spelers moeten werken voor hun geld'. In werkelijkheid hebben ze wel heel hoge verwachtingen van de club die met elf miljoen euro nog altijd de twaalfde begroting heeft van Nederland.

Missie

Het doel is elk jaar tussen plek acht en twaalf te eindigen. Dan is het realistisch om te beseffen dat een seizoen moeilijke fases kent en het er niet altijd zo uitziet zoals je wilt. De ploeg verloor twee duels op rij en kreeg acht goals tegen, dat komt hard aan. Maar twee weken geleden won Heracles 'gewoon', thuis pakken ze de punten en tot dit weekeinde stond de club boven verwachting in het linkerrijtje. Welke ploeg speelt elke week de pannen van het dak?

Na de nederlaag tegen AZ zeiden ze bij Heracles: 'We zitten in een lastige periode'. Maar is dat zo? Buiten Almelo denkt niemand dat. Ja, het team is wisselvallig, speelt uit slecht en is nog niet stabiel, maar sprokkelt nog altijd punten bij elkaar. Een jaar geleden had het elftal, net als nu, 18 punten. Een trainer moet kritisch blijven en de lat hoog leggen. De buitenwacht wil terecht meer vermaak zien, maar moet ook realistisch zijn. Heracles is Barcelona niet.

Feiten

Wat feiten op een rij. Heracles is een opleidingsclub. Dit seizoen vertrokken vijf basisspelers, daar kwamen geen gelouterde spelers voor terug. Dat is beleid en betekent dat de ploeg steeds opnieuw moet beginnen met jong talent. Zaken die de ploeg van 2016 tegenkwam en meester was, zijn voor het team van 2017 gloednieuw. Een speler merkte na de nederlaag tegen ADO Den Haag op dat dit het lot is van Heracles. "Het team van vorig jaar had situaties herkend en was er anders mee omgegaan."

Dat is geen verwijt, dat is een gegeven. Als de huidige selectie zover is, zal een deel van de spelers verkocht worden. Zolang Heracles geen grotere bedragen wil besteden aan nieuwe spelers en directeur Nico-Jan Hoogma de selectie blijft samenstellen op de huidige manier, blijft dat zo. Dan kun je van geen enkele trainer verwachten dat hij binnen een paar maanden een ploeg klaarstoomt die elke wedstrijd dartelend over de velden gaat.

Druk van buiten

Reuven Niemeijer, bijvoorbeeld, is nog maar anderhalf jaar profvoetballer. Jamiro Monteiro en Dario van den Buijs komen vers uit de eerste divisie. Roland Baas speelde zaterdag voor het uitduel tegen AZ een half uur in de eredivisie. Sebastian Jakubiak en Niels Leemhuis zijn deze zomer opgehaald bij de amateurs. De beste speler is Brandley Kuwas, maar hij worstelt na een goed begin met zijn vorm.



"Het zijn slechte tijden", zei trainer John Stegeman na het duel met AZ. Hij heeft te kampen met een reeks blessures van basisspelers. Hij weet als geen ander dat het erbij hoort en dat druk van buiten niemand beter maakt. En dat het op dit niveau vaker met horten en stoten gaat dan soepel. Of zoals een Heraclied opmerkte: 'Als je elke week goed voetbal wil zien, moet je het ene jaar fan zijn van Feyenoord, dan van Ajax en dan weer PSV'.