Heracles Almelo knokt zich naar punt, na vroege rode kaart Breukers

Een opvallende naam in de basiself bij Heracles was Kristoffer Peterson. De Zweed verscheen ‘gewoon’ aan de aftrap, ondanks zijn gebroken neus die hij vorige week had opgelopen tegen FC Utrecht. Door een masker kon de aanvaller alsnog meedoen. Hierdoor kon hij zich laten zien aan de bondscoach, die hem had opgenomen in de voorselectie van het Zweedse team.

In een regenachtig stadion De Oude Meerdijk nam de thuisploeg het initiatief. Emmen kreeg kans op kans, maar telkens ging de bal naast, over of belandde hij in de handen van Heracles-doelman Janis Blaswich.

0-1 Dalmau

Na een kwartier spelen kwam Heracles tegen de verhoudingen in op voorsprong. Maximilian Rossmann kopte bij een hoekschop door op Adrián Dalmau. De Spanjaard kopte vervolgens van dichtbij binnen.

Na de openingsgoal bleef Emmen kansen krijgen. Het leverde de thuisploeg voor rust geen doelpunten op. Heracles mocht blij zijn met de voorsprong. Enige smet op de eerste helft was een rode kaart voor Tim Breukers. De verdediger maakte twee keer in korte tijd een overtreding langs de zijlijn. Scheidsrechter Mulder gaf Breukers in beide gevallen geel, waardoor Heracles met een man minder verder moest.

Oranje bal

In de tweede helft bleef het wedstrijdbeeld hetzelfde. Emmen werd nog gevaarlijker, maar Heracles ontsnapte keer op keer. De regen had inmiddels plaatsgemaakt voor sneeuw. Hierdoor werd het veld wit en moest er verder worden gespeeld met een oranje bal.

1-1

Vijf minuten voor tijd kreeg Emmen toch nog loon na werken. Invaller Braken kopte een voorzet van Bijl achter Blaswich. Maar opvallend genoeg had Heracles na die gelijkmaker nog een mogelijkheid op de 1-2. Die bleef uit en ook Emmen kwam niet meer tot scoren. De wedstrijd eindigde vervolgens wat grimmig met meerdere opstootjes. Door het gelijke spel blijft Heracles zevende.