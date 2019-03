Heracles Almelo koppend langs tien man Vitesse

ALMELO - Heracles Almelo heeft zaterdagavond in eigen huis met 3-2 gewonnen van Vitesse. De ploeg van trainer Frank Wormuth verstevigde daarmee de zevende plek in de eredivisie. Het was voor de Almeloërs de negende thuiszege van het seizoen.

Vroege treffers

Hoewel Vitesse het initiatief nam, opende Heracles al binnen vijf minuten de score. Kristoffer Peterson trok de bal vanaf de linkerkant voor. Hij bediende Adrián Dalmau, die het net liet bollen met zijn hoofd: 1-0. Lang kon Heracles niet genieten van de voorsprong, want na twee minuten scoorden de Arnhemmers ook met het hoofd. Navarone Foor kopte de bal, na een afgeslagen hoekschop, van dichtbij achter Heracles-doelman Janis Blaswich: 1-1.

Grote kans op 1-2

Na de gelijkmaker had Vitesse meerdere malen de 1-2 op de schoen. De grootste kans in die periode was voor Mohammed Dauda. De aanvaller kreeg de bal panklaar in de vijf-meter. Hij schoot de bal echter aan de verkeerde kant van de paal, waardoor Heracles in leven bleef.

Wéér Dalmau

De formatie van trainer Frank Wormuth kwam na 25 minuten, ondanks dat het werd teruggedrongen, zelfs opnieuw op voorsprong. Brandley Kuwas kreeg een vrije trap mee en bediende vanaf rechts Adrián Dalmau. Ook deze mogelijkheid liet Dalmau niet onbenut: hij kopte knap raak en scoorde zo de 2-1. Het was voor Dalmau de vijfde goal in drie wedstrijden. Eerder deze maand scoorde hij al tegen Emmen en Utrecht. Dalmau maakte acht van de laatste elf goals voor Heracles in de eredivisie. Zijn totaal van veertien maakt hem clubtopscorer.

Rode kaart

Al snel na de 2-1 moest Vitesse verder met een man minder. Verdediger Max Klark ontving zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Heracles zocht daarna meer de aanval, ging op zoek naar de 3-1. Maar desondanks was het Vitesse dat vlak voor rust scoorde. Matús Bero schoot vanaf elf meter raak: 2-2.

Derde kopgoal

Na de pauze veranderde het wedstrijdbeeld. Heracles was met een mannetje meer de bovenliggende partij. Vitesse hield lange tijd succesvol tegen en hoopte in de counter toe te slaan. Hoewel de Arnhemmers wel kansen kregen, was het Heracles dat na ruim een uur voor de derde keer raak kopte. Deze keer was het verdediger Dario van den Buijs. Hij kopte een voorzet van Wout Droste binnen, die een afgeslagen corner voor slingerde: 3-2.

3-2