Heracles Almelo loopt dubbele schade op in Den Haag

DEN HAAG - Heracles Almelo heeft zondag voor de derde keer op rij een nederlaag geleden in een eredivisiewedstrijd. Uit bij ADO Den Haag kreeg de ploeg van trainer Frank Wormuth in het laatste kwartier twee treffers om de oren. Alsof dat nog niet genoeg was liepen de Almeloërs ook nog een nieuwe schorsing op na een gele kaart voor Bart van Hintum.

Joey Konings was in Den Haag een opvallende verschijning in de basiself van de bezoekers. De spits kreeg bij de Almeloërs de voorkeur boven Kristoffer Peterson. Hierdoor begon de Zweed op de bank.

Povere eerste helft

De gasten uit Almelo leken binnen 40 seconden al op achterstand te komen. Erik Falkenburg kopte raak uit een vrije trap, maar hij werd tijdens het juichen afgevlagd voor buitenspel. In het vervolg was er lange tijd nauwelijks gevaar aan beide kanten. Yoëll van Nieff probeerde het nog wel van afstand, maar zijn schot werd gekraakt. En aan de andere kant voorkwam Janis Blaswich een treffer van de thuisploeg, bij een doelpoging van El Khayati. Ook Tom Beugelsdijk stuitte op de Duitse doelman. Zo eindigde de povere eerste helft zoals hij begon.

Kansen Heracles

In de tweede helft nam ADO nog meer het initiatief. De thuisploeg zette meteen meer druk aar de eerste grote kansen waren voor de bezoekers. Eerst zag Bradley Kuwas een schot geblokt worden door Aaron Meijers. En even later was ook Joey Konings dichtbij een schietkans.

Van Hintum geschorst

Lange tijd leek Heracles geen schade op te lopen, in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Ajax van volgende week. Twintig minuten voor tijd ging het echter mis voor Bart van Hintum, toen de verdediger de op snelheid liggende Sheraldo Becker omver gleed. ADO had zelfs rood in gedachten, maar Mulder hield het bij geel. Door die kaart is Van Hintum geschorst tegen Ajax.

Twee late treffers

In het laatste kwartier kwam daar nog een schepje bovenop toen ADO met twee goals de wedstrijd naar zich toe trok. Allereerst was het Wilfried Kanon die Tomás Necid bediende. Laatstgeoemde speelt zich vrij en rondde koeltjes af. De aanvaller stond net tien minuten in het veld en maakte vlak voor tijd zelfs nog een tweede treffer, ditmaal met het hoofd. Bij Heracles stond toen net Peterson in de ploeg, maar die invalbeurt kwam veel te laat om de thuisploeg nog pijn te doen.

ADO Den Haag - Heracles Almelo 2-0 (0-0).

Score: 79. Necid 1-0, 89. Necid 2-0.

ADO Den Haag: Zwinkels, Troupée, Beugelsdijk, Kanon, Meijers, Immers, El Ahayati, Bakker, Becker, Falkenburg (69. Necid), Lorenzen (46. Hooi).

Heracles Almelo: Blaswich, Droste, Rossmann, Van Hintum, Czyborra, Osman, Drost, Van Nieff, Kuwas, Dalmau, Konings (86. Peterson).