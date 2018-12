Heracles Almelo met een gerust hart de winterstop in: 0-3

De wedstrijd werd voorafgegaan met een enorm vuurwerkspektakel. Het uitvak vol met tweehonderd Heraclieden toonde vooraf en tijdens de wedstrijd een metersgroot spandoek met daarop de tekst Christmas is the spirit of giving without a though of getting.

Grote kansen Excelsior

Openingstreffer Peterson

Combinatievoetbal

Vuur

In de tweede helft was het wederom Excelsior dat sterk opende. Echter was het Heracles dat na 65 minuten dé kans kreeg op 0-3. Drie keer in een paar seconden tijd konden de Almeloërs het Rotterdamse doel onder vuur nemen. Osman en Duarte kregen de grootste kans om binnen te schieten, maar faalden beiden. Even later was het alsnog raak voor de bezoekers. Osman schoot prima raak, waarna het Blaswich was die een tegentreffer van Excelsior voorkwam. In de slotfase bleef Heracles aandringen, maar zonder tot een vierde treffer te komen. Behalve Peterson kreeg geen enkele speler van de bezoekers geel, waardoor de spelers die op scherp stonden geen schorsing opliepen voor de eerstvolgende wedstrijd, in januari uit bij Groningen.