Heracles Almelo neemt afscheid van Castro

Bram Castro (35) speelt sinds de zomer van 2014 in Almelo en bereikte met de club een hoogtepunt in zijn loopbaan: het winnen van de play-offs om Europees voetbal. Sinds het vertrek van Joey Pelupessy naar Sheffield Wednesday afgelopen winter, is hij aanvoerder van het team van trainer John Stegeman. ,,We denken allebei dat het goed is'', zegt technisch manager Mark-Jan Fledderus. ,,Het was een mooi tijd, waarin we veel voor elkaar hebben kunnen betekenen.''