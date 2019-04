Heracles Almelo: nog drie finales op weg naar de play-offs

Het normale ritme aanhouden en geen oefenwedstrijd spelen op een andere dag dan zondag. "Zo gaan we het doen de komende twee weken", zegt trainer Frank Wormuth. Komende zondag zou zijn ploeg bij PSV spelen, maar dat duel is verplaatst naar woensdag 15 mei. "Komend weekeinde zijn we nu vrij, op zaterdag en zondag. Dat is heel Nederlands. In Duitsland kijken we in het voetbal niet naar weekeindes vrij, maar volgen we meer een ritme."