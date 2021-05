Heracles Almelo nog niet helemaal kansloos voor play-offs

ALMELO - De kans dat Heracles Almelo de play-offs gaat halen, is nog niet helemaal verkeken. De ploeg speelde in eigen huis voor de tweede keer dit seizoen gelijk tegen Feyenoord: 1-1. Groot is de kans op deelname aan het seizoenstoetje niet. Topscorer Rai Vloet raakte geblesseerd en aanvoerder Robin Pröpper is geschorst voor AZ-uit.

Heracles speelde tegen Feyenoord de laatste wedstrijd in Almelo van dit seizoen, het was meteen het afscheid van good old Tim Breukers (die nog twintig minuten mee mocht doen) en misschien ook wel de laatste wedstrijd van aanvoerder Robin Pröpper voor Heracles. Hij kreeg geel en is geschorst voor het slotakkoord tegen AZ. Het was ook de wedstrijd van het tiende doelpunt van Sinan Bakis en de vroegtijdige aftocht van Rai Vloet.

Het ging donderdag echt nog wel ergens over in Almelo. Feyenoord streed met Vitesse om een rechtstreeks Europees ticket voor Europa en Heracles wilde de play-offs halen voor Europees voetbal. In de beginfase lag het tempo aardig hoog, maar na een kwartier voor tijd kakten beide ploegen toch wat in.

Aftocht van Vloet

Terwijl er op andere velden driftig werd gescoord, kregen de ploegen op Erve Asito voor rust amper kansen. Feyenoord kreeg er twee via Steven Berghuis en Jens Toornstra, aan Almelose zijde had Delano Burgzorg zijn ploeg eindelijk weer eens een doelpunt kunnen schenken. De laatste keer dat hij scoorde, was elf duels geleden thuis tegen FC Groningen. Maar de Rotterdamse doelman Justin Bijlow redde.

De aftocht van Vloet vlak na rust kwam Heracles niet goed uit. De topscorer en spelmaker raakte geblesseerd. De middenvelder is de meest waardevolle speler aan Almelose zijde, met de meeste goals (16) en zeven assists. Alleen Dusan Tadic, Steven Berghuis, Giorgios Giakoumakis en Donyell Malen (25) waren dit seizoen in de eredivisie goed voor meer goals en assists.

Bakis vanaf elf meter

Sinan Bakis nam Vloets plek in en was bij zijn eerste balcontact meteen gevaarlijk, maar scoorde niet. Dat deed na ruim een uur spelen wel Orkun Kökcu van Feyenoord. Hij schoot van afstand en overviel doelman Janis Blaswich met een wat zwabberend schot.

Vier minuten later ging Heracles-speler Ismail Azzaoui naar de grond en wees scheidsrechter Manschot resoluut naar de stip. Bakis faalde niet vanaf elf meter: 1-1.

Gejuich voor Breukers

Met nog twintig minuten te gaan, klonk er gejuich vanaf de tribune. Tim Breukers kwam in het veld voor zijn laatste wedstrijd na elf seizoenen op Almelose bodem. Zijn familie mocht daarbij aanwezig zijn.

Heracles - Feyenoord 1-1 (0-0)

Scoreverloop: 64. Kökcü 0-1, 68. Bakis 1-1 (strafschop)

Heracles: Blaswich; Fadiga, Pröpper, Rente, Quagliata; Schoofs, Azzaoui (90. Kutucu), De La Torre; Lunding (74. Breukers), Vloet (50. Bakis), Burgzorg (74. Sierra)

Gele kaarten: Quagliata, Pröpper (Heracles), Diemers (Feyenoord)

Scheidsrechter: Manschot