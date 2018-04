Heracles Almelo onderuit tegen Heerenveen, play-offs ver weg

Slordig

De wedstrijd tussen de nummers negen en tien van de eredivisie ging gelijk op. Zowel Heerenveen als Heracles kregen kansen voor de openingsgoal. Bij de bezoekers was vooral Zeneli gevaarlijk. De vleugelspeler van Heerenveen schoot meerdere keren op doel, maar Bram Castro was alert. Beide ploegen waren in de beginfase zeer slordig in de passing. Daardoor ontstond vaak veel ruimte voor de tegenstander.

Elf meter

Na ruim een half uur zorgde Heerenveen voor de 0-1 Morten Thorsby kopt raak uit een hoekschop. Aan de andere kant was ook Heracles gevaarlijk. Monteiro schoot van afstand. Heerenveen-goalie Hansen pakte de bal met moeite. Twee minuten later ging spits Reza Ghoochannejhad na een schaarbeweging over het been van zijn bewaker Robin Pröpper. Zeneli trapte vanaf elf meter de 0-2 langs Castro.

Vol op de aanval

In de rust besloot trainer John Stegeman te wisselen. Roland Baas werd vervangen door Lerin Duarte en Sebastian Jakubiak bleef achter in de kleedkamer vooor Paul Gladon. De dubbele wissel pakte goed uit, Heracles kwam steeds vaker dichtbij het doel van de gasten uit Friesland. Heracles zette alles op de aanval en leek de 1-2 te scoren via Gladon, maar de spits scoorde in buitenspelpositie.



Aan de andere kant kwam Heereveen er een paar keer gevaarlijk uit. Zo kreeg Dumfries een schietkans en had Reza een opgelegde kans om de 0-3 te scoren. Heracles kreeg ook plots volop kansen. Peterson schoot van dichtbij over en zag even later een schot gekeerd worden door Hansen. Invaller Darri had de 1-2 voor het intikken, maar was niet zorgvuldig in de afronding.