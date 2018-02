Heracles Almelo op jacht naar eerste driepunter in 2018

Trainer John Stegeman kan bij NAC niet beschikken over de geblesseerden Wout Droste en Lerin Duarte. De disciplinair geschorste Brahim Darri is vanaf maandag weer welkom op de club.

Wisselvallig

Stegeman beseft als geen ander dat die eerste overwinning er alleen kan komen, als zijn ploeg stabieler wordt. ,,We zijn nog altijd te wisselvallig'', aldus de oefenmeester. ,,Ik heb de gehele wedstrijd van zaterdag tegen ADO nog eens teruggekeken en dan zie je dat we vooral onszelf in de problemen brengen. We doen domme dingen, met als gevolg dat er onzekerheid in de ploeg komt.''