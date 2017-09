Heracles Almelo op zuinige manier ronde verder in KNVB Beker

RIJNSBURG – Het was niet fraai en ook niet goed, maar Heracles Almelo heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de volgende ronde van het bekertoernooi. De eredivisionist deed dat tegen de tweededivisionist Rijnsburgse Boys op de meest zuinige manier. In de Bollenstreek werd het 2-0 voor Heracles, dat lang op de beslissende treffers moest wachten.

Pas in de 73ste minuut brak Joey Pelupessy het verzet van de thuisploeg. In de blessuretijd tankte invaller Vincent Vermeij nog wat zelfvertrouwen: 0-2.

Twee wijzigingen

Hoewel trainer John Stegeman had aangekondigd dat hij andere spelers zou gaan gebruiken, voerde hij alleen twee wisselingen door op de backposities. Wout Droste speelde voor Tim Breukers, terwijl Lerin Duarte de plek innam van Bart van Hintum.

Nutteloze dribbels

De eredivisionist pinde zoals verwacht mocht worden de betaalde amateurs vanaf de eerste minuut vast op de eigen helft, maar het enorme overwicht leidde voor rust alleen tot een halve kans voor Reuven Niemeijer. Hij kwam in de openingsfase een teenlengte tekort bij een voorzet van de linkerkant. Verder grossierde Heracles in balbezit, maar de ploeg van John Stegeman bracht de tweede divisionist geen moment in verlegenheid.

Het was zoeken, zoeken en nog eens zoeken naar die ene opening. In dit soort wedstrijden wordt dan iets extra’s gevraagd van de creatieve mensen, die een wedstrijd kunnen openbreken, maar de buitenspelers Brahim Darri en Kristoffer Peterson verloren zichzelf weer eens in nutteloze dribbels. Omdat Rijnsburgse Boys aanvallend ook geen vuist kon maken, ontrolde er zich een saai schouwspel, zonder de gewenste heroïek van een legendarische bekeravond. Het enige dat in die eerste helft fonkelde was de felle boarding langs de zijlijn.

Controle

Met Peter van Ooijen voor Niemeyer probeerde Stegeman nieuwe impulsen aan het elftal te geven, maar in de eerste fase na rust kwam de meeste dreiging aanvankelijk van Rijnsburgse Boys, dat plots een stuk brutaler voor de dag kwam dan in de 45 minuten daarvoor.

Na een uurtje spelen kreeg Heracles de controle terug en werd de druk opgevoerd. Duarte raakte met een schot van afstand de lat en een paar tellen later was Paul Gladon dichtbij de bevrijdende 0-1. Zijn inzet van dichtbij werd echter geblokkeerd. Aan de andere kant had Max Hudepohl de openingstreffer voor het inkoppen, maar de beste kans voor de thuisclub eindigde in de handen van doelman Bram Castro.

Volledig scherm Kristoffer Peterson haalt uit, maar treft geen doel. © @HARRY BROEZE

Slot van de deur

Uiteindelijk was het de aanvoerder die diep in de tweede helft het slot van de deur wrikte. Joey Pelupessy haalde na 73 minuten uit en zijn schot over de grond verdween in de verre hoek: 0-1. Met een gebalde vuist schudde hij de frustratie en moedeloosheid van zich af.

Curieus was daarna nog de actie van Van Ooijen, die met 1 schot 2x de paal raakte. In de rebound hadden Gladon en invaller Jaroslav Navratil de bal voor het inschieten, maar zij faalden. Die misser bleef zonder gevolgen voor Heracles. In de blessuretijd maakte Vincent Vermeij er nog 2-0 van.

Daarmee verschafte Heracles zich op een minimale wijze toegang tot de volgende ronde. Maar wie heeft het daar donderdagavond laat nog over bij de loting?