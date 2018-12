Heracles Almelo rekent binnen een uur af met VVV-Venlo

ALMELO - Heracles Almelo heeft zondag een einde gemaakt aan de negatieve serie van vijf eredivisiewedstrijden zonder overwinning. In eigen huis rekenden de Almeloërs al vroeg in de tweede helft af met VVV-Venlo (4-1).

Het duel in Almelo was een treffen tussen de nummers zes en zeven van de eredivisie. Heracles-trainer Frank Wormuth koos ervoor terug te keren naar het oude vertrouwde 4-3-2-1-systeem. Bart van Hintum en Mohammed Osman keerden daardoor terug in de basiself, ten koste van Stephen Sama en Lennart Czyborra.

Bliksemstart

Al in de tweede minuut veerde het publiek in Almelo op toen Kristoffer Peterson opstoomde en VVV-doelman Unnerstall verraste met een schot. De talentvolle goalie greep mis, maar had het geluk dat Adrián Dalmau in de rebound net tekort kwam om de bal binnen de palen te krijgen. Nog geen minuut later kreeg Heracles een tweede kans. Deze keer was het wel raak. Na een fraaie kap-en-draai-actie van Brandlew Kuwas, leverde hij de bal in de zestien op Dalmau. De Spaanse spits wist hier wel raad mee en verschalkte deze keer van dichtbij wel Unnerstal, waarmee Heracles een bliksemstart kende: 1-0.

Vlammend schot

De bezoekers uit Venlo wisten niet waar ze het zoeken moesten. In de openingsfase werd de ploeg onder de voet gelopen door Heracles, dat direct de aanval zocht. Na twintig minuten kreeg Heracles tweemaal de kans om de score te verdubbelen. Doelman Lars Unnerstall werd flink aan het werk gezet. Eerst hield de keeper van VVV een voorzet van Bart van Hintum tegen, waarna hij vervolgens een vlammend schot van Mohammed Osman pareerde.

Tackle Van Hintum

De formatie van Frank Wortmuth oogde scherp, kon leunen op een voorsprong en had lange tijd weinig te duchten van VVV. De ploeg uit Venlo was voor de rust het meest gevaarlijk bij een kans van Jonathan Opoku. Na een goede steekpass van Tino Susic kwam Jonathan Opoku oog in oog met Janis Blaswich. Bart van Hintum voorkwam met een sterke tackle dat Opoku tot een lekker schot kwam.

Snelle tweede treffer

In de tweede helft leek VVV al vroeg de gelijkmaker te scoren, maar de vlag ging de lucht in wegens buitenspel. Aan de andere kant was het wel raak. Kristoffer Peterson krulde de bal allereerst met zijn rechterbeen maar net langs de tweede paal, maar een minuut later was het alsnog raak. Lerin Duarte was alert en schoot de 2-0 binnen nadat diezelfde Peterson de bal achter de inkomende Brandley Kuwas speellde.

Peterson scoort weer

Nog binnen het uur gooide Kristoffer Peterson het duel op slot. De Zweed werd randje zestien onderuit getrokken door Nils Röseler. De aanvaller ging zelf achter de bal staan en benutte het buitenkansje: 3-0. Zijn negende eredivisiegoal van dit seizoen, waarmee hij een einde aan een reeks van zes competitieduels op rij zonder treffer maakte.

Schitterende treffer

In het vervolg deed VVV nog iets terug. Jonathan Opoku kopte een vrije trap voor het duel en Nils Röseler reageerde alert bij de eerste paal en gleed de 3-1 binnen. Maar uitblinker Lerin Duarte liet de Almelose fans al snel weer juichen. De middenvelder krulde de bal schitterend met z’n linker naar de verre kruising en daarmee was het feest in het Polman Stadion compleet. Heracles mag zich door de zege weer de nummer vier van de eredivisie noemen.

Heracles - VVV 4-1 (1-0).

Score: 3. Dalmau 1-0, 49. Duarte 2-0, 55. Peterson 3-0, 65. Röseler 3-1, 69. Duarte 4-1.

Heracles Almelo: Blaswich, Breukers, Rossmann, Van den Buijs, Van Hintum, Osman (73. Van Nieff), Merkel, Duarte, Kuwas, Dalmau (83. Konings), Peterson (86. Dos Santos).

VVV-Venlo: Unnerstall, Rutten, Promes (62. Joosten), Röseler, Borgmann, Seuntjes, Van Bruggen, Susic, Opoku (75. Samuelsen), Mlapa (81. Kormaz), Grot.