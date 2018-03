Heracles Almelo verlengt goede reeks met gelijkspel in Arnhem

REACTIES Stegeman: 'Wij krijgen vanavond zeker geen ruzie thuis'

22:05 ARNHEM- De wedstrijd bij Vitesse was voor trainer John Stegeman een bijzondere. Zijn twee zoons spelen in de jeugd van Vitesse, dus de uitwedstrijd van de Almeloërs in Arnhem was deze week onderwerp van gesprek in huize Stegeman. Dat er geen winnaar viel (0-0), was misschien wel het ideale scenario.