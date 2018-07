Heracles Almelo versterkt zich met jeugdinternational Schalke 04

Czyborra wil zich bij Heracles verder ontwikkelen. Technisch manager Mark-Jan Fledderus noemt de Duitse verdediger een 'enorm talent'.

Dubbel bezet

''Hij heeft indruk gemaakt in de jeugdopleiding van Schalke en heeft ook al in nationale jeugdelftallen van Duitsland gespeeld. Met zijn komst hebben we de positie linksachter nu dubbel bezet.''

Interesse

De in Berlijn geboren Czyborra, speelde in de jeugdopleidingen van Hertha BSC en Energie Cottbus. Daarna vertrok hij in 2015 naar Schalke. Heracles wal al lange tijd geïnteresseerd in de jeugdinternational, maar meerdere clubs hadden interesse.

Trainingskamp