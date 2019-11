Heracles Almelo wervelt simpel langs ADO: 4-0

ALMELO - Heracles Almelo heeft zaterdagavond tegen ADO de vijfde thuiszege op rij geboekt: 4-0. De ploeg van trainer Frank Wormuth had in Almelo geen enkele moeite met de ploeg uit Den Haag.

Heracles-thuis staat dit seizoen garant voor spektakel. Zo boekte de ploeg eerder thuiszeges tegen Willem II (4-1), PEC Zwolle (4-0), RKC (4-3) en VVV Venlo (6-1). Zaterdagavond ging ADO eenvoudig over de knie (4-0).

Bij Heracles keerde Mo Osman terug in de basis. De middenvelder maakte tegen ADO zijn eerste minuten in eigen huis sinds augustus. Ook Tim Breukers verscheen aan de aftrap. De rechtsback nam de plek in van de zwaar geblesseerde Navajo Bakboord.

Hoewel ADO fel begon, had Heracles al snel de regie. De bezoekers kwamen niet verder dan twee afstandsschoten. Na twee minuten probeerde John Goossens het al, maar hij schoot hoog over. En ook uit een vrije trap was Goossens niet gevaarlijk. Janis Blaswich kon de bal simpel oppakken.

1-0 Dessers

Het eerste echte gevaar kwam van Cyriel Dessers. De spits van Heracles stuitte van dichtbij op ADO-doelman Luuk Koopmans. Een kwartier later had de Belg alsnog zijn doelpunt te pakken. Na een chipbal van Alexander Merkel draaide Dessers fraai om zijn as, waarna hij de 1-0 binnenschoof.

2-0 Mauro Junior

Heracles kreeg maar weinig tegenstand van de nummer voorlaatst uit Den Haag. Nog voor rust werd de score verdubbeld. Na een goede aanval bediende Breukers de vrijstaande Mauro Junior: 2-0. Een tegenvaller was daarna het uitvallen van Lennart Czyborra. De verdediger raakte bij een sliding geblesseerd en werd vervangen voor Jeff Hardeveld, die lange tijd uit de roulatie was.

3-0 en 4-0

In de tweede helft probeerde ADO meer druk te zetten, maar Heracles maakte al snel de 3-0 en daarmee was het beslist. Dessers prikte binnen na een goede loopactie en dito voorzet van Osman. Even later werd het zelfs 4-0. Alexander Merkel kreeg de bal in de loop mee van Dessers, passeerde een ADO-speler en werkte binnen.

Eredivisie

Heracles Almelo - ADO Den Haag 4-0 (2-0).

Score: 22. Dessers 1-0, 39. Maurio Junior 2-0, 57. Dessers 3-0, 65. Merkel 4-0.

Heracles Almelo: Blaswich, Breukers, Pröpper, Knoester, Czyborra (32. Hardeveld), Osman (72. Dos Santos), Kiomourtzoglou, Merkel, Van der Water (86. Konings), Dessers, Mauro Júnior.