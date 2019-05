Heracles Almelo zeker van play-offs ondanks zure nederlaag

De eerste helft kende weinig hoogtepunten. Heracles kwam al vroeg op achterstand. Elias Már Ómarsason knalde de bal na drie minuten, in een druk zestienmetergebied, tegen het net (0-1). Het antwoord van Adrián Dalmau kwam na ruim twintig minuten. De Spanjaard draaide om zijn as in de zestien en verschalkte doelman Alessandro Damen: 1-1. Vlak voor rust schrok het publiek wakker, toen geklungel in de verdediging de 1-2 in leidde. Janis Blaswich pakte de bal in zijn handen na een doelpoging van Excelsior, maar de Duitse keeper wilde de bal vervolgens uitschieten, waarbij hij gehinderd werd door Alexander Merkel. Blaswich liet de bal daardoor los, Merkel raakte hem aan, waarna Elías Már Ómarsson de bal voor zijn voeten kreeg en de bal binnen werkte. Blaswich probeerde de bal nog uit het doel te krijgen, maar zonder succes: 1-2.