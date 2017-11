Heracles Almelo zit in het DNA van Mike te Wierik: 'Ik wil zeker terug'

Mike te Wierik (25) sprint naar de hal van zijn ouderlijk huis in Hengevelde. Het is dinsdag, einde van de middag, hij is net terug uit het noorden. De voetballer van FC Groningen is woensdag vrij, verheugt zich op anderhalve dag in Twente. Achter de deur staat zijn nieuwe liefde: pup Buddy, de Schotse collie van 20 weken. Hij is een uurtje alleen geweest, samen met Shadow, de hond van zijn ouders. "Dit is toch het mooiste wat er is?', zegt de verdediger, terwijl de pup op hem duikt.

Tadic

Na zeven jaar Heracles was het de afgelopen maanden wennen in en bij Groningen, vertelt hij aan de keukentafel in Twente. Met Jesper Drost is hij snel vrienden geworden. Ze wonen vlakbij elkaar, en zijn vriendin laat Buddy vaak uit. Het maakt het nieuwe leven een stuk makkelijker, maar zo vertrouwd als het in Almelo was, wordt het niet snel meer. "Dat is niet erg, want het is goed om ergens anders rond te kijken. Ik heb er zeker geen spijt van. Soms vergt het alleen wat meer. Dan mis ik het gemak waarmee ik in Almelo rondliep. Daarom wil ik ook zeker terug naar Heracles, over een jaar of misschien wel drie. Maakt me niet uit. Ik wil terug, dat weet ik zeker."

Quote Ik denk dat ze hopen dat er weer zulke spelers worden voortgebracht, maar vind maar eens een nieuwe Robben Mike te Wierik Bij zijn nieuwe club gaat het niet zoals gehoopt: de ploeg heeft negen punten uit tien duels. De druk op trainer Ernest Faber wordt elke week groter, het gemor en gezeur van buiten steeds erger. "Dat we het nu zwaar hebben, is jammer. Het is niet de reden waarom ik naar een andere club ben gegaan, maar we dealen ermee." De druk van de supporters en de pers is groter dan bij Heracles. Ze hebben andere verwachtingen, constateert hij. "Als je kijkt welke spelers hier in de historie hebben gespeeld: Robben, Suarez, Tadic. Zij waren destijds ook niet zo goed, maar groeiden hier. Ik denk dat ze hopen dat er weer zulke spelers worden voortgebracht, maar vind maar eens een nieuwe Robben."

Te gast

Quote Later wil ik op de fiets naar WVV, met mijn voetbaltas op het stuur Mike te Wierik Te Wierik speelde tot nu toe alles. Dat is al heel wat in een elftal dat op veel plekken is gewijzigd. "We staan achter de trainer en dat zeg ik niet omdat het moet", gaat hij verder. "We denken samen het tij te kunnen keren, maar er moet wel iets veranderen. Ik wil ook echt winnen. Alle andere wedstrijden mag Heracles winnen, deze niet. Dat ik in Almelo de gastenkleedkamer in moet, is heel raar, maar een feit. Ik wilde het zelf. Supporters van Heracles zeggen dat ik beter hier had kunnen blijven, en dat is hun goed recht. Niemand had verwacht dat ik weg zou gaan volgens mij, maar ze gunnen het me. En dat is mooi."

Terug naar Twente