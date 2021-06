Heracles apetrots op Weghorst en Gosens: ‘Dit hadden we niet verwacht, maar het is ook geen toeval’

Breukers gaat de lucht in na allerlaat­ste wedstrijd in Almelo: ‘Het raakt me wel’

13 mei ALMELO - Tim Breukers werd na de wedstrijd tegen Feyenoord door zijn ploeggenoten in de lucht gegooid, er was applaus en er waren knuffels van zijn gezin. Een afscheid zonder publiek is kaal en leeg, maar het was toch mooi, vindt de speler, die na dit seizoen stopt