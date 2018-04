Heracles begint met rookvrije tribune in Polman Stadion

De Almelose voetbalclub richt op de tweede ring een familiezone in en vindt het passend die tribune tegelijk rookvrij te maken. Het gaat om de vakken II, JJ, KK en LL: 971 van de in totaal 12.080 zitplaatsen.

Enquête

Heracles hield onlangs een enquête onder supporters die momenteel een seizoenkaart hebben voor de plekken waar de club een familievak wil creëren. “Van de mensen die er dit moment zitten, gaf 85 tot 90 procent in een enquête aan voorstander te zijn om de vakken rookvrij te maken”, zegt algemeen directeur Rob Toussaint. “Met de mensen die tegen zijn, treden we in gesprek om tot een oplossing te komen.”