Heracles bekert verder na simpele zege op Telstar

Het beste medicijn tegen alle problemen is een sportieve opsteker. Op het eigen Erve Asito nam Heracles in de beker even afstand van alle problemen, onzekerheden en twijfels die de club de laatste dagen teisterden vanwege het rondwarende virus. De in de competitie nog moeizaam draaiende ploeg maakte in de stromende regen tegen Telstar de favorietenrol waar en kan zich zaterdag gaan opmaken voor de loting voor de tweede ronde. De zege was verdiend. Heracles kwam in het eigen stadion geen moment in de problemen.

Noodzakelijke aanpassingen

Zoals bekend speelde Heracles zonder de door corona getroffen aanvoerder Robin Pröpper en Orestis Kiomourtzoglou. De eveneens besmette trainer Frank Wormuth volgde thuis in quarantaine het duel via een livestream. Zijn assistenten Peter Reekers en René Kolmschot namen de honneurs op de bank waar. Net als als tegen Sparta werd Pröpper vervangen door Marco Rente. Op het middenveld nam Lucas Schoofs de plek in van Kiomourtzoglou.

Volledig scherm Baas voor één dag, Peter Reekers. © BSR Agency

Bakis breekt de ban

Na een goede openingsfase van Telstar nam Heracles al vrij snel de regie in handen. Het eerste dreigende moment kwam na tien minuten spelen van de voet van Teun Bijleveld, maar zijn vrije trap eindigde op de buitenkant van de paal. Het was sowieso de helft van de standaardsituaties. Net op het moment dat de Almelose storm wat ging liggen, brak Heracles het duel na 27 minuten open. Telstar-speler Shayne Pattynama kreeg de bal tegen de hand, waarna Sinan Bakis vanaf de penaltystip toesloeg. Daarmee bevrijdde de spits zich van een loden last, want het was voor Bakis zijn eerste treffer sinds zijn komst naar Almelo.

Schot van Plet

Telstar zette daar in de eerste alleen een knal van oud-Heracles-spits Glynor Plet tegenover, maar zijn schot ging een half metertje over. Vlak voor rust was Heracles dichtbij de tweede treffer, maar de vrije trap van Rai Vloet werd gekeerd door doelman Schendelaar.

Vloet beslist duel

Via Delano Burgzorg en Silvester van der Water kreeg Heracles al vroeg in de tweede helft twee goede mogelijkheden om het duel in het slot te gooien. Burgzorg strandde op de Telstar-goalie, het schot van Van der Water ging rakelings over.

Die verdiende tweede treffer viel alsnog, al moest Heracles daar lang op wachten. In de 73ste minuut schoof Vloet - op aangeven van Burgzorg - de 2-0 binnen. Daarmee was het eenzijdige duel beslist en de kwalificatie voor de tweede ronde een feit. In de slotfase maakte de nieuwe verdediger Elias Oubella zijn eerste speelminuten voor Heracles. In de blessuretijd zorgde invaller Adrian Szöke ook nog voor de 3-0. Hij was het eindstation van een aanval over meerdere schijven.

Volledig scherm Rai Vloet wijst na zijn treffer naar de man van de assist: Delano Burgzorg © BSR Agency

Heracles-Telstar 3-0 (1-0)

27. Bakis 1-0 (pen.), 73. Vloet 2-0, 90+2. 3-0 Szöke

Opstelling Heracles: Brouwer; Breukers (76. Oubella), Rente, Knoester, Hardeveld (82. Quagliata); Schoofs, Bijleveld, Vloet; Van der Water (67. Lunding), Bakis (67. Szoke), Burgzorg.