Heracles beloont hoofdscout Nijhuis met langdurig contract

De Enschedeër Nijhuis heeft al een heel verleden bij Heracles. In het seizoen 2014/2015 was de oud-speler van onder meer Borussia Dortmund assistent van trainer John Stegeman. De meeste seizoenen maakte hij vol in de scouting. Na een uitstapje naar het Duitse SV Rödinghausen keerde hij in 2018 in Almelo terug als hoofdscout. Zijn huidige verbintenis is nu met vijf jaar verlengd en dat is een opvallende lengte. ,,Wij willen graag continuïteit creëren op een aantal belangrijke posities in de organisatie", legt technisch directeur Tim Gilissen uit. ,,Alfred heeft sinds zijn terugkeer met zijn drive, netwerk en oog voor interessante spelers bewezen dat hij een erg belangrijke bijdrage levert aan het vinden van de juiste spelers voor Heracles.”