Heracles bindt Brian van Loo langer aan zich: ‘Keeperstrainer met enorme kwaliteiten’

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma over deze verlenging: „Brian bezit als keeperstrainer enorme kwaliteiten en levert fantastisch werk. Daarnaast is hij ook echt iemand van de club, gezien zijn staat van dienst. We zijn zeer blij dat we vier jaar hebben kunnen toevoegen aan het contract en Brian dus de komende vijf seizoenen aan ons verbonden is.”



Van Loo was twee periodes doelman van de Almelose club. In 1999 debuteerde hij pas op 24-jarige leeftijd in het betaald voetbal bij Heracles. Hij was jarenlang een vaste waarde en had een belangrijk aandeel in het kampioenschap van 2005 in de Gouden Gids Divisie.



Na één seizoen eredivisie maakte hij in de zomer van 2006 de stap naar FC Groningen om vervolgens in het seizoen 2012-2013 weer terug te keren in Almelo, waar hij zijn actieve carrière als doelman afsloot.