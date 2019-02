Heracles blijft rustig: 'Deze groep kon het voor de winterstop, waarom niet daarna?'

Het talent Mats Knoester is gekomen en spits Vincent Vermeij vertrokken. Verder is er deze transferperiode niets gebeurd in Almelo. Waarom niet?

"De eerste seizoenshelft haalden we 26 punten. Het was een van de drie beste eerste seizoenshelften ooit van Heracles. Nu zitten we in een mindere fase, maar denken we dat we eruit kunnen komen met deze groep. Ze hebben het voor elkaar gekregen om zoveel punten te pakken, waarom zouden ze dat niet nog een keer kunnen? Dat betekent dat we hard aan de slag moeten. Scherp zijn, op elkaar kunnen bouwen en rustig blijven."