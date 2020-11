Heracles blijft slechtst spelende uitploeg en verliest ook bij VVV

Het is Heracles opnieuw niet gelukt om een uitwedstrijd te winnen. De ploeg van trainer Frank Wormuth zag naaste concurrent VVV in de slotfase winnen: 3-2.

VVV tegen Heracles was een duel tussen de slechtst spelende thuisploeg tegen de slechtst spelende uitploeg. De laatste uitzege van Heracles dateerde van dertien maanden geleden, uit tegen FC Twente. Dat was op 20 september 2019 om precies te zijn.

Zaterdag wilde Heracles dan eindelijk weer eens buiten Almelo winnen, maar dat lukte opnieuw niet. De ploeg kwam nog wel op een 1-0 voorsprong, maar moest net voor rust met tien man verder nadat Adrian Szöke rood kreeg. VVV - dat twee weken geleden nog met 13-0 verloor van Ajax - kreeg veruit de meeste kansen en won verdiend.

Volledig scherm Heracles-spits Adrian Szöke moest er net voor rust met rood af tegen VVV. © BSR Agency

Vloet weer betrokken

Szöke was het totaal niet eens met zijn rode kaart. De spits moest er af nadat de VAR een elleboogstoot had geconstateerd. Foeterend verliet hij het veld, waar het net de goede kant op leek te gaan met Heracles dat met 1-0 voor stond. In de 38e minuut was Silvester van der Water succesvol. De assist was van Vloet, het was de achtste van negen Almelose goals waarbij de aanvallende middenvelder betrokken was.

Heracles begon nog wel prima aan het duel tegen VVV, de ploeg was dreigender, maar zakte gaandeweg de eerste helft weg. De tegenstander kreeg een paar dotten van kansen, maar miste twee keer op rij. Aan Almelose kant was de afwerking ook nogal slordig: schoten van Teun Bijleveld en Vloet verdwenen uit stadion De Koel.

Volledig scherm Silvester van der Water scoorde in de eerste voor Heracles, na rust speelde Jeremy Cijntje in zijn plaats. © BSR Agency

Bucker stopt penalty

Een hoofdrol was er in de eerste helft voor Koen Bucker. De derde doelman van Heracles stond er door de afwezigheid van Janis Blaswich en Michael Brouwer opnieuw en kreeg zijn tweede penalty tegen in twee duels. Dit keer na een overtreding van Knoester op Georgios Giakoumakis na twintig minuten spelen. De VVV-speler legde de bal op de stip, maar vond Bucker op zijn pad. In de rebound schoot de Griek over. Heracles kwam met de schrik vrij.

Kaartenhuis

De voorsprong van Heracles duurde niet lang. Zes minuten na rust maakte Jafar Arias er alweer 1-1 van in de lege Koel. VVV rook bloed tegen de tien man uit Almelo, die niets anders konden doen dan proberen de tweede helft te overleven. Dat lukte niet, het tiental zakte als een kaartenhuis in elkaar. Vito van Crooij maakte de 2-1.

Terwijl Szöke plaats had genomen op de lege tribune, zag hij aanvoerder Robin Pröpper neergehaald worden in het strafschopgebied. Vloet legde de bal op de stip, miste eerder vanaf elf meter, maar schoot dit keer wel raak: 2-2. Maar net voor het einde was het Giakoumakis die alsnog de winnende maakte voor VVV: 3-2.

VVV- Heracles 3-2 (0-1) Score: 38. Van der Water 0-1, 51. Arias 1-1, 68. Van Crooij 2-1, 78. Vloet 2-2 (pen). Giakoumakis 3-2. Heracles: Bucker, Breukers, Pröpper, Knoester, Hardeveld; Schoofs, Vloet (79. Rente), Bijleveld, Van der Water (46. Cijntje), Szöke, De la Torre Scheidsrechter: Martens Gele kaarten: Post, Van Crooij (VVV) Rode kaart: Szöke (Heracles) Opvallend: Giorgios Giakoumakis ziet zijn strafschop gestopt door Heracles-doelman Koen Bucker