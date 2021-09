Heracles boekt de eerste zege in een achtbaan van emoties

Het is ruim een half uur na de wedstrijd. Trainer Frank Wormuth bekijkt in de persruimte, met zijn armen over elkaar, nog eens de knotsgekke slotfase van Heracles - AZ terug en ziet hoe Rai Vloet in de vierde minuut van de blessuretijd uit een vrije trap de winnende 3-2 scoort. „Unglaublich, unglaublich”, is zijn eerste reactie na het zien van de beelden.