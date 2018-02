Heracles boekt tegen Willem II eerste overwinning van 2018

Met de uitwedstrijd tegen Feyenoord in het vooruitzicht en de minimale verschillen op de ranglijst - bij een nederlaag tegen Willem II was de gevarenzone angstvallig genaderd- op het thuisduel tegen de Tilbrugers de nodige druk. De ploeg ging daar echter goed mee om, boekte een degelijke overwinning en sloeg daarmee een gat in de middenmoot.

Ondanks een zwaar gehavende verdediging , was de ploeg was van meet af aan beter dan Willem II, creëerde het ook een handvol kansen, maar bleef de beloning lang uit. Zo kreeg Vincent Vermeij de bal panklaar op het hoofd, na een goede hoekschop van Brandley Kuwas, maar de spits kopte van dichtbij over.

Overwinning

In het laatste kwartier nam Heracles opnieuw het heft in handen en had de ploeg ook verder uit moeten lopen, via Jamiro Monteiro. De middenvelder leverde twee gevaarlijke schoten af, maar vond één keer de vuisten van Branderhorst en mikte luttele minuten later rakelings naast. Terwijl Willem II met opportunisme nog een punt probeerde te forceren, kreeg Kuwas in de counter de kans om de wedstrijd op slot te gooien. Het schot was hard, maar miste richting. Heracles behield daarentegen de voorsprong wel en boekte daardoor weer eens een overwinning.