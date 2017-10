Heracles boekte grootste Eredivisiezege ooit op VVV Venlo

ALMELO – Heracles Almelo neemt het zaterdagavond thuis op tegen VVV Venlo. Een duel dat sinds augustus 2012 niet meer gespeeld is. De grootste thuiszege in de Eredivisie pakte Heracles een half jaar eerder tegen de Limburgers.

Grootste zege

Heracles Almelo en VVV-Venlo staan voor het eerst sinds 11 augustus 2012 weer tegenover elkaar in de Eredivisie in Almelo. Destijds eindigde de confrontatie op de eerste speeldag in 1-1 door goals van Everton (Heracles) en Bryan Linssen (VVV). De laatste thuiszege van Heracles op VVV dateert van 2 december 2011 toen de ploeg van trainer Peter Bosz met maar liefst 7-0 uithaalde en daarmee zijn grootste overwinning ooit boekte in de Eredivisie.

De nul

Heracles is de enige ploeg die dit seizoen nog niet de nul hield in de Eredivisie. Sterker nog, in de laatste twintig Eredivisieduels hield Heracles slechts één keer de nul, op 7 mei thuis tegen ADO Den Haag (4-0).

Sterk begin

Promovendus VVV kent een sterk begin van de competitie. Vooral uit presteert de ploeg van Maurice Steijn goed. De Limburgers zijn op vreemde bodem ongeslagen. Geen enkele andere promovendus was ongeslagen in zijn eerste vier uitduels van een seizoen. VVV kan bij een gelijkspel of winst het clubrecord van meeste uitwedstrijden op rij ongeslagen evenaren. Dat staat op zeven en dateert van 1986-1987.

Slotfase

Mocht Heracles met een voorsprong het laatste kwartier in gaan zaterdag, dan moet het oppassen. De ploeg van John Stegeman kreeg dit seizoen vaker een doelpunt tegen in het laatste kwartier dan elk ander team. Dat gebeurde al zeven keer. VVV voorkwam daarentegen al twee keer een nederlaag door een doelpunt in de negentigste minuut of later.