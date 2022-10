Heracles borduurt voort op zege tegen FC Eindhoven: ‘Meer systemen om te gebruiken’

Mateo Les beloont zichzelf en Heracles met doelpunt tegen FC Eindhoven: ‘Hier heb ik jaren op gewacht’

‘Geduld, heb vertrouwen. Jouw kans komt wel.’ Als deze woorden voor iemand gelden, dan is het wel voor Mateo Les. In zijn derde jaar in het shirt van Heracles is het moment nu eindelijk daar voor de 22-jarige Kroatische verdediger: Hij startte tegen FC Eindhoven en sierde dat debuut op met een doelpunt.

22 oktober