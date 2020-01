Heracles brengt spookstad een beetje tot leven

CADIZ - In de winter wonen er in het gebied waar Heracles verblijft iets meer dan honderd mensen. Alles is leeg en uitgestorven. Maar kom in de zomer nog eens terug, dan zijn er maar liefst een miljoen toeristen.

Wat je hoort in de straten van Costa Ballena aan de Spaanse zuidkust? Het geblaf van honden, een kraaiende haan. Verder is het uitgestorven in het kleine plaatsje in de regio Cadiz. Hotels zijn gesloten, winkels en restaurants potdicht. Op de grote golfbaan lopen een paar toeristen, in de winter zijn het vooral golfliefhebbers die komen.

In de zomer houden vooral gezinnen met kinderen hier hun jaarlijkse vakantie. Het merendeel komt uit Spanje zelf, maar ook families uit Duitsland en Engeland weten deze kust te vinden. „Nu is het vooral een spookstad”, zegt David Gomez, hij organiseert alles rondom het voetbal in het spelershotel van Heracles. „Er is echt amper een bewoner. Alleen dit hotel is open.”

In de buurt staan zes gigantische viersterren hotels, vertelt hij. In het Elba resort waar Heracles verblijft zijn 500 kamers, maar er zijn hotels met meer dan 1000 kamers. „Deze weken komen hier vooral voetbalploegen”, zegt Gomez. Hij regelt alle hotelzaken voor Heracles en FC Sion. Twee teams die elkaar donderdag treffen op het veld voor een oefenpot, maar in het hotel volledig langs elkaar heen leven.