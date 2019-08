Heracles-coach geeft spelers tweede kans na afgang

Heracles weet wat de elf spelers die vorige week tegen Heerenveen begonnen, kunnen. „We hebben de hele voorbereiding hier naartoe gewerkt, goede dingen laten zien, wedstrijden gewonnen op een prima wijze”, zegt Wormuth. „Ze krijgen de kans om dat te laten zien tegen Fortuna, mocht het daarna nog niet goed zijn, kunnen we veranderen.”

Er is intern veel gesproken de afgelopen week. Wormuth sprak alle basisspelers apart over de nederlaag tegen Heerenveen. Wat gebeurde er zondag? „Ze vertelden allemaal over de hoge verwachtingen, ze hadden er vertrouwen in, maar na de vroege goal ging het fout. Ze schrokken van de fout van Janis Blaswich, die dat soort fouten nooit maakt. Daarna kregen we weer twee goals tegen en vonden ze er geen mentale oplossing voor.”

De conclusie achteraf: de spelers waren fit, maar niet fris in het hoofd. Wormuth: „Ik heb een artikel uit een psychologieblad gekregen, waarin dat beschreven staat. Als je veel stress voelt in je hoofd, dan worden je benen zwaar. Dat zag je zondag gebeuren bij ons.” Wat nu? „Terug naar de principes en wegblijven van de verwachtingen. We kunnen verliezen, ook van PSV en Vitesse, maar we geloven in dit team.”

Blessures