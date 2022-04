‘Heracles deed veel transfers, daarom hoge makelaarskosten’

Supporters Heracles roeren zich met spandoeken: ‘Jullie waren ons even kwijt…’

ALMELO - De supporters van Heracles zijn niet tevreden. Niet over het spel, niet over de geruchten die gaan over de eventueel nieuwe hoofdtrainer en niet over het beleid van de club. Dat lieten ze zondag tijdens het matte duel tegen Vitesse weten.

13 maart