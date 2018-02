Heracles-directeur Hoogma op kandidatenlijst KNVB

transferoverzicht Verbeek verwelkomt oude bekenden, wisseling van de wacht bij Heracles

31 januari ENSCHEDE/ALMELO - Het is woensdag 'deadlineday' voor wat betreft de winterse transferperiode in het betaalde voetbal. Bij zowel FC Twente als Heracles Almelo waren er de nodige mutaties. Hoewel de markt nog enkele uren open is, lijkt er niets meer te gebeuren bij de twee regionale eredivisionisten. Een overzicht.