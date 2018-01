Heracles-directeur Hoogma: 'We moeten meer arbeid leveren op en buiten het veld'

Wat zou je graag anders willen zien?



"Het is niet nieuw, we vertellen al jaren hetzelfde", zegt Nico-Jan Hoogma langs het trainingsveld in Estepona, waar Heracles van 7 tot en met 13 januari op trainingskamp is. "Maar het is weer actueel, omdat we ons kapot schrikken. We gaan niet naar het WK en de Nederlandse teams zijn uitgeschakeld in de Europese competities. Ik vind dat we meer moeten doen en beter. Niet dat we alleen harder moeten trainen en meer in het rood moeten gaan. Integendeel, maar we kunnen wel veel meer doen in volume."

Wat bedoel je met volume?



"We moeten meer trainingsuren op het veld maken en ook daarnaast meer arbeid leveren. Je ziet nu dat sommige spelers direct na de training naar huis gaan. Maar het zou beter zijn om, naast de veldtraining, meer tijd en ruimte voor andere dingen te nemen. Dan denk ik aan videoanalyses, massages, behandelingen, gesprekken, specifieke krachttraining et cetera. Dat doen we wel, maar het kan beter. Ik kan niet voor andere clubs praten, maar ik hoor ook dat zij het zeggen."

De eredivisie is toch vooral fysiek op achterstand gekomen?



"Het is het geheel."

Een kwestie van discipline?



"Ook dat. Spelers die naar het buitenland gaan of zijn geweest, zeggen allemaal dat ze meer trainen en meer doen. In Nederland krijg je bijvoorbeeld in een interlandperiode drie of vier dagen vrij, om even op adem te komen. In het buitenland trainen ze gewoon hard door met de overgebleven spelers. Bij ons is dat de afgelopen jaren al beter geworden, je merkt ook dat spelers er zelf meer mee bezig gaan. We werken eraan, maar er zit nog veel meer ruimte in."

Misschien moeten er Duitse trainers worden aangesteld in Nederland?



"Nederlanders kunnen het ook, onze eigen trainer ook. Die stelt zichzelf steeds de vraag: Waar kunnen we verbeteren? En hoe blijven we leren en verfrissen?"

Ben je tevreden over de eerste seizoenshelft?



"Qua punten wel, maar we hebben meer vastigheid en stabiliteit nodig. Het is niet raar dat we dat nog niet hebben, er zijn spelers weggegaan en nieuwe spelers gekomen die bijvoorbeeld uit de eerste divisie afkomstig zijn. Die moeten de stap maken en dat kost tijd. Dat is voor een trainer ook niet makkelijk."

Welke stappen wil je als club maken in de toekomst?



"Het zal niet ineens anders zijn. Heracles is een club die spelers de kans geeft zich te ontwikkelen, net als Nederland een opleidingsland is."

Zou dat anders moeten om weer stappen omhoog te kunnen zetten als eredivisie?