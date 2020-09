Heracles-directeur wil vol stadion: ‘Almelo is Amsterdam niet’

Heracles wil het voortouw nemen en veilig testen met meer publiek. „Als we niets doen, overleven clubs de crisis niet”, verwacht Toussaint. Hij wil Heracles laten spelen in een vol stadion. Laait het virus in een stad of regio op, dan kan er worden ingegrepen. „In Twente is er al lang weinig aan de hand en dus kunnen we juist hier testen op een veilige en verantwoorde manier. Testen klinkt negatief en we gaan ook niet van nul naar honderd in een keer, maar als we niets doen en niets proberen, gaan we nooit vooruit.”