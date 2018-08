Heracles doet Ajax weer pijn

AMSTERDAM - Heracles was zaterdagavond dichtbij de eerste overwinning ooit in De Arena. Het werd in Amsterdam uiteindelijk 1-1 tegen Ajax.

Een jaar geleden troffen beide ploegen elkaar ook al op de openingsdag van het seizoen. Heracles zorgde destijds in Almelo voor een daverende stunt door de favoriete Amsterdammers met een nederlaag naar huis te sturen. Heracles vlaste in de Johan Cruijff Arena op weer zo'n avond, en de gerenoveerde Almelose ploeg mocht ook dit keer lange tijd hopen op een surprise. Zes minuten voor tijd schoot Kristoffer Peterson Heracles op een prachtige wijze naar een 1-0 voorsprong. Zou het er dan van komen, van die gedroomde nooit verwachte zege op Ajax? En dat bij het debuut van trainer Frank Wormuth in Nederland? Het kwam er net niet van. Twee minuten voor het eindsignaal kopte Matthijs de Ligt Ajax alsnog naar de 1-1. Dat was heel even een domper voor Heracles, maar bij het scheiden van de markt restte het goede gevoel vanwege het bonuspunt en de manier van spelen.

Prima

Heracles had z'n zaakjes prima voor elkaar bij de start van het seizoen. De ploeg van Frank Wormuth werd maar zelden in de problemen gebracht door de grote titelfavoriet, die op elke plek op het veld de druk voelde van de storende gasten. Het gedisciplineerd spelende Heracles controleerde de beginfase en kreeg ook de eerste twee mogelijkheden van de wedstrijd. Na dertien minuten kon spits Adrian Dalmau net niet bij de bal na een vlotte counter en vier minuten later kopte de Spanjaard net naast. Ajax - waar Klaas-Jan Huntelaar en Frenkie de Jong op de bank zaten - zette daar aanvankelijk weinig tegenover.

Stroperig

De thuisploeg speelde stroperig en kwam alleen tot leven als de tandem Hakim Ziyech/Dusan Tadic de geest kreeg. Het duurde tot de 20ste minuut voordat het tamme Ajax de eerste goede aanval produceerde. Het schot van Ziyech zeilde rakelings over. Enkele minuten later was de spelmaker opnieuw dichtbij een treffer en wederom werd hij vrijgespeeld door Tadic. Daar bleef het lange tijd bij.

Pas in de slotfase van de eerste helft zette Ajax serieus aan en dat leverde vlak voor rust de beste kans op voor Donny van de Beek na een heerlijke pass van Ziyech. Van de Beek moest echter zijn meerdere erkennen in doelman Janis Blaswich. Dat de spelers van Ajax na 45 minuten een fluitconcert incasseerden van het thuispubliek was een compliment voor Heracles dat tot grote frustratie van de gastheren constant slim het tempo uit de wedstrijd haalde.

Rossmann en Droste stoppen Dusan Tadic af.

Enorme kans

Na rust probeerde Ajax het tempo wel op te schroeven, maar het goed verdedigende Heracles hield simpel stand. De beste kans van Ajax werd nota bene ingeleid door verdediger Maximilian Rossmann, die de bal in de opbouw zomaar inleverde, maar tot zijn geluk werd de inzet van Neres nog net geblokkeerd. Omdat Ajax in de jacht naar de openingsfase de nodige ruimte weggaf lagen er in de eindfase de nodige mogelijkheden voor Heracles. De grootste mogelijkheid van de tweede helft was ook voor de gasten. Invaller Alexander Merkel vond na een vrije trap de geheel vrijstaande Dalmau, maar met meer geluk dan wijsheid voorkwam doelman Onana de verrassende 0-1.

De Almelose voorsprong kwam er even later alsnog en hoe. De uithaal van Peterson was er eentje van een ongekende schoonheid. Heracles was o zo dichtbij de sensatie, maar een rake kopbal van De Ligt voorkwam de tweede stunt op rij van de Almeloërs. Heracles overleefde uiteindelijk de zes minuten blessuretijd en zorgde daarmee voor de eerste verrassende uitslag van dit seizoen.

Ajax - Heracles Almelo 1-1 (0-0).

Score: 84. Peterson 0-1, 87. De Ligt 1-1.

Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Wöber (55. F. de Jong); Eiting, Van de Beek, Ziyech; Neres (84. Labyad), Sierhuis (55. Huntelaar), Tadic.

Heracles Almelo: Blaswich; Droste (78. Breukers), Rossmann, Pröpper, Van Hintum (81. Czyborra); Van Nieff, Osman, Duarte; Kuwas (76. Merkel), Dalmau, Peterson.