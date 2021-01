Heracles doet goede zaken en wint opnieuw van FC Groningen

Het was zeker voor de neutrale toeschouwer een vermakelijk wedstrijd. Heracles begon net als tegen PEC Zwolle dinsdag (2-2) prima aan de wedstrijd. De thuisploeg kreeg al snel grote kansen via Lucas Schoofs (op de lat) en Rai Vloet (net naast getikt). Groningen zette daar een grote kans van Jorgen Strand Larsen tegenover, maar Heracles-doelman Janis Blaswich redde knap met zijn voet.

Fluisteren

FC Groningen, de nummer 6 van de eredivisie, was daarna wat beter, maar het was Heracles dat verder uit had moeten lopen. Weer had Burgzorg kunnen scoren, maar hij legde de bal te sociaal terug op Azzaoui, die kon niet uithalen en liet de kans op de ruimere voorsprong verloren gaan. Net voor rust schoot aanvaller Silvester van der Water vanaf de rand van de zestien naast.

Na ruim een uur had Van der Water weer van zich kunnen doen laten spreken, maar zijn counter was niet succesvol. Hij sprintte alleen op het Groningse doel af, maar speelde het niet goed uit. Eerder was Schoofs gevaarlijk met een kopbal uit een corner, maar doelman Sergio Padt redde. Later was het opnieuw Burgzorg die kon scoren, maar Heracles liet mogelijkheid na mogelijkheid liggen om uit te lopen, waardoor het alsnog in gevaar kwam.